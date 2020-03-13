ANALİZ - CHP medyası neden devlet sırlarını ifşa ediyor? |Video

Türkiye Libya'da şehit olan MİT mensupları üzerinden yeni bir algı operasyonunun hedefi oldu. CHP ve onun destekçisi medya organları tıpkı MİT TIR'ları davasında olduğu gibi devletin yaptığı çalışmaları deşifre etmek için seferberlik ilan etti. Zorlu günlerden geçirilirken habercilik ve muhalefet adı altında terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüldü. İşte CHP ve medyasının son günlerde yaptıklarının kısa bir özeti analiz haberimizde...