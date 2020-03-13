13 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
13.03.2020

ANALİZ - CHP medyası neden devlet sırlarını ifşa ediyor? |Video

Türkiye Libya'da şehit olan MİT mensupları üzerinden yeni bir algı operasyonunun hedefi oldu. CHP ve onun destekçisi medya organları tıpkı MİT TIR'ları davasında olduğu gibi devletin yaptığı çalışmaları deşifre etmek için seferberlik ilan etti. Zorlu günlerden geçirilirken habercilik ve muhalefet adı altında terör örgütlerinin ekmeğine yağ sürüldü. İşte CHP ve medyasının son günlerde yaptıklarının kısa bir özeti analiz haberimizde...
ANALİZ - Güçlü Türkiye tüm engelleri bir bir aşıyor! Zor bir cendereden geçildi ama nasıl? A Haber diyor ki... |Video ANALİZ - GÜÇLÜ TÜRKİYE TÜM ENGELLERİ BİR BİR AŞIYOR! ZOR BİR CENDEREDEN GEÇİLDİ AMA NASIL? A HABER DİYOR Kİ... |VİDEO
ANALİZ - Yüzyıllardır devam eden mücadele |Video ANALİZ - YÜZYILLARDIR DEVAM EDEN MÜCADELE |VİDEO
“El muhaberat’ın siyasi ayağı kim?” tartışması! CHP Esad rejimine neden destek veriyor? |Video "EL MUHABERAT'IN SİYASİ AYAĞI KİM?" TARTIŞMASI! CHP ESAD REJİMİNE NEDEN DESTEK VERİYOR? |VİDEO
ANALİZ - Darbe destekçisi bağımsız gazeteciler! Video ANALİZ - DARBE DESTEKÇİSİ 'BAĞIMSIZ' GAZETECİLER! VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

CHP medyası neden devlet sırlarını ifşa ediyor?
CHP medyası neden devlet sırlarını ifşa ediyor?
Rasulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Rasulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdı!
Fırsatçılar ilaçlama fiyatlarını yüzde bin artırdı!
Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı
Diyanet'ten virüs tedbirleri!
Diyanet'ten virüs tedbirleri!
Diyanet'ten Cuma Hutbesi'nde corona virüs uyarısı
Diyanet'ten Cuma Hutbesi'nde corona virüs uyarısı
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk A Haber'e açıkladı
Uzaktan eğitim nasıl olacak? Bakan Ziya Selçuk A Haber'e açıkladı
İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davasında flaş gelişme!
İstek Vakfı'ndaki cinsel istismar davasında flaş gelişme!
Bakan Kasapoğlu açıkladı: O ücret alınmayacak
Bakan Kasapoğlu açıkladı: O ücret alınmayacak
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı artıyor!
KKTC'de koronavirüs vaka sayısı artıyor!
İkinci vaka sonrası uzman isimden önemli uyarılar
İkinci vaka sonrası uzman isimden önemli uyarılar
3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı
3 ilde Kapan-8 operasyonu başladı
Daha Fazla Video Göster