Milyonların gözü bu rakamlarda! Yeni asgari ücret için masadaki 5 farklı senaryo ve işte en güçlü tahmin

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 yılı asgari ücret zammı için yüzde 20 ile yüzde 35 arasında değişen 6 farklı senaryo gündeme geldi. Mali Müşavir Mustafa Genç, olası artış oranlarını hesaplayarak net asgari ücretin yüzde 30 zamda 36 bin 498 liraya, yüzde 35 zamda ise 37 bin 901 liraya ulaşabileceğini belirtti. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlaması beklenen görüşmeleri öncesinde, askerlik ve doğum borçlanması yapmayı planlayanlara da yıl sonu uyarısı geldi.