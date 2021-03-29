ANALİZ - Dünyanın konuştuğu kanal projeleri! “Mega Kanallar”ın katkıları neler?

Türkiye'nin gündeminde "Kanal İstanbul" projesi var. Dünyada da geçmişten günümüze sayısız ülke hayata geçirdikleri kanal projelerinden faydalandı, faydalanmaya da devam ediyor. Peki mega kanalların katkıları neler? Kanal İstanbul Türkiye için neden önemli? Detaylar analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN