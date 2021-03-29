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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA ANALİZ - Dünyanın konuştuğu kanal projeleri! “Mega Kanallar”ın katkıları neler? Giriş: 29.03.2021 17:32 Güncelleme:29.03.2021 17:33 Türkiye'nin gündeminde "Kanal İstanbul" projesi var. Dünyada da geçmişten günümüze sayısız ülke hayata geçirdikleri kanal projelerinden faydalandı, faydalanmaya da devam ediyor. Peki mega kanalların katkıları neler? Kanal İstanbul Türkiye için neden önemli? Detaylar analiz haberimizde... DİĞER