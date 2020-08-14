ANALİZ - AK Parti 19 yaşında! İşte başarılarla dolu hikayesi

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti yarın 19. Yaşını kutlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 19 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlerle Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye’nin vizyonunu çizdi. Son 19 yılda 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altına imzasını atan AK Parti, siyasi ve ekonomik istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hep hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı ama lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bunların hepsini atlattı. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti’nin başarılarla dolu 19 yılının hikayesi!

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti yarın 19. Yaşını kutlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 19 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlerle Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye'nin vizyonunu çizdi. Son 19 yılda 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altına imzasını atan AK Parti, siyasi ve ekonomik istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hep hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı ama lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunların hepsini atlattı. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti'nin başarılarla dolu 19 yılının hikayesi!