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ANALİZ - AK Parti 19 yaşında! İşte başarılarla dolu hikayesi

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Giriş: 14.08.2020 15:40
Güncelleme:14.08.2020 15:42
14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti yarın 19. Yaşını kutlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 19 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlerle Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye’nin vizyonunu çizdi. Son 19 yılda 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altına imzasını atan AK Parti, siyasi ve ekonomik istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hep hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı ama lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bunların hepsini atlattı. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti’nin başarılarla dolu 19 yılının hikayesi!

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti yarın 19. Yaşını kutlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin siyaset sahnesine girdiği tarihten bugüne tam 19 yıl geçti. AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlerle Türk siyasetine damgasını vurdu. Yeni Türkiye'nin vizyonunu çizdi. Son 19 yılda 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altına imzasını atan AK Parti, siyasi ve ekonomik istikrardan rahatsız olan çevrelerin de hep hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı ama lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bunların hepsini atlattı. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti'nin başarılarla dolu 19 yılının hikayesi!

Başkan Erdoğandan videolu 19. yıl mesajı: AK Partinin hikâyesi, bir milletin aşk hikâyesidir BAŞKAN ERDOĞAN'DAN VİDEOLU "19. YIL" MESAJI: AK PARTİ'NİN HİKÂYESİ, BİR MİLLETİN AŞK HİKÂYESİDİR
Türkiye için inandığın yolda yürü... AK Partiden kuruluşunun 19. yılına özel video klip "TÜRKİYE İÇİN İNANDIĞIN YOLDA YÜRÜ..." AK PARTİ'DEN KURULUŞUNUN 19. YILINA ÖZEL VİDEO KLİP
Başkan Erdoğan AK Partinin 19. yılına özel şarkıyı ayakta alkışladı BAŞKAN ERDOĞAN AK PARTİ'NİN 19. YILINA ÖZEL ŞARKIYI AYAKTA ALKIŞLADI
Erdemliler Hareketinin partisi AK Parti 19 yaşında "ERDEMLİLER HAREKETİ"NİN PARTİSİ AK PARTİ 19 YAŞINDA

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