"Türkiye için inandığın yolda yürü..." AK Parti'den kuruluşunun 19. yılına özel video klip

AK Parti bugün 19. yaşını kutluyor. 2001 yılında başlayan millete hizmet yolcuğu bugün 19. yaşında… “Türkiye, Türkiye’den büyüktür” diyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarından derlenen ve 19. yılda yapılan en önemli hizmetlerin anlatıldığı “Türkiye için inandığın yolda yürü” isimli işte sosyal medyada çok konuşulan o kısa film…