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Başkan Erdoğan'dan videolu "19. yıl" mesajı: AK Parti'nin hikâyesi, bir milletin aşk hikâyesidir

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Giriş: 14.08.2020 15:15
Güncelleme:14.08.2020 15:21
Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. 19 yaşına giren AK Parti, Türkiye’nin şahlanış hareketinin de öncüsü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından AK Parti'nin 19 yılı münasebetiyle bir videolu mesaj paylaştı. Mesajda “AK Parti, her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. AK Parti'nin hikâyesi, bir milletin aşk hikâyesidir.” İfadeleri yer aldı.

Paylaşımda yer alan videoda ise Başkan Erdoğan'ın eski görüntüleri de yer alırken, Erdoğan videoda şunları kaydetti:

"26 Mart 1999 tarihinde Üsküdar'daki evimizden Pınarhisar Cezaevine doğru yola çıkarken bizi bağrına basan milletimizle birlikte o gün bir şey söyledik. Bu şarkı burada bitmez demiştik. AK Parti her şeyden ve hepimizden önce milletimizin partisidir. Biz bu partiyi milletimizle birlikte kurduk. Biz bu partiyi milletimizle birlikte büyüttük. Tüm icraatlarımızı milletimizle birlikte hayata geçirdik. Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik. AK Parti tüm vatandaşlarımızın gönlüne dokunmuş bir partidir. AK Parti tüm hanelerde, tüm binalarda, tüm sokaklarda, tüm mahallelerde, tüm ilçelerde, tüm şehirlerde hizmeti olan, eseri olan bir partidir. AK Partinin hikayesi bir milletin aşk hikayesidir."

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