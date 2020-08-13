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"Erdemliler Hareketi"nin partisi AK Parti 19 yaşında

Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. AK Parti 3 Kasım 2002'deki genel seçimlerden bu yana 18 yıldır girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Kesintisiz 18 yıllık iktidarı döneminde AK Parti, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi Parkı eylemleri ve son olarak da FETÖ'nün hain darbe girişimi gibi zorlu süreçlerden geçti. İşte bu süreçte adım adım yaşananlar...

Giriş Tarihi: 13.08.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 13:54
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Erdemliler Hareketinin partisi AK Parti 19 yaşında

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" ile 2001 yılında siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti, çeşitli engellemelere rağmen reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı.

"Erdemliler Hareketi", 14 Ağustos 2001'de "AK Parti" adıyla siyaset sahnesine çıktıktan sonra 18 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı.

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Erdemliler Hareketinin partisi AK Parti 19 yaşında

Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sloganıyla çıktığı siyaset yolunda, 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı çıkardı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'ın Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı parti 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı.

Erdoğan'ın giremediği 3 Kasım genel seçimlerinden AK Parti yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu.

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Erdemliler Hareketinin partisi AK Parti 19 yaşında

Mahkumiyetine neden olan şiiri okuduğu Siirt'ten milletvekili seçildi

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde yapılan değişiklikle Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından, Kurucu Genel Başkan Erdoğan, 8 Mart 2003'te mahkumiyetine neden olan şiiri okuduğu Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

Abdullah Gül başkanlığındaki 58. Hükümet, üç gün sonra, 11 Mart 2003'te istifa ettikten sonra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Recep Tayyip Erdoğan'a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59'uncu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.

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Erdemliler Hareketinin partisi AK Parti 19 yaşında

Yerel seçimlerden de başarıyla çıktı

Girdiği ilk yerel seçim olan 2004 mahalli idareler seçimlerinde de yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkan AK Parti, 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı.

2007'deki genel seçimlerde yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşan AK Parti, Tunceli dışındaki 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı ve tek başına iktidar oldu.

Meclis'te 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada, partinin kurucularından Abdullah Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

Bu seçimlerden önce Milli Görüş kökenli bir siyasetçinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen muhalif kesimler tarafından nisan ayında "Cumhuriyetine sahip çık" sloganıyla "Cumhuriyet Mitingleri" düzenlendi.

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Erdemliler Hareketinin partisi AK Parti 19 yaşında

Nisan ayının son günlerinde 27 Nisan 2007'de ise Türk siyasi tarihine "e-muhtıra" olarak geçen Genelkurmay Başkanlığının laiklik vurgusu içeren açıklaması yayımlandı.

AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesi ile 1442 belediyeyi yönetme yetkisini vatandaştan aldı. 12 Eylül darbesinin 30'uncu yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye 2010'daki halk oylamasından yüzde 57,88 oranında "evet" oyu çıktı.

2011 genel seçimlerinde de geleneği bozmayan AK Parti, yüzde 49,53'lük oy oranının ardından kurulan 61.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile çalışmalarına hız kesmeden devam etti.