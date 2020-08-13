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"Erdemliler Hareketi"nin partisi AK Parti 19 yaşında
Siyaset sahnesine Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2001 yılında giren "Erdemliler Hareketi"nin imzasıyla kurulan AK Parti, reformlar ve seçim başarılarıyla dolu 18 yılı geride bıraktı. AK Parti 3 Kasım 2002'deki genel seçimlerden bu yana 18 yıldır girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Kesintisiz 18 yıllık iktidarı döneminde AK Parti, Danıştay saldırısı, Cumhuriyet mitingleri, kapatma davası, Gezi Parkı eylemleri ve son olarak da FETÖ'nün hain darbe girişimi gibi zorlu süreçlerden geçti. İşte bu süreçte adım adım yaşananlar...
Giriş Tarihi: 13.08.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 13:54
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