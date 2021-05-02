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ANALİZ - 2 Mayıs 2017 Başkan Erdoğan yeniden AK Parti'de...

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Giriş: 02.05.2021 16:41
Güncelleme:02.05.2021 19:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te Cumhurbaşkanı seçilerek ayrıldığı partisine 2 Mayıs 2017'de geri döndü... 4 yıl önce bugün Başkan Erdoğan'ın 'sevdama geri dönüyorum' dediği o tarihi anların anlatıldığı özel analiz haberimiz.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2014'te Cumhurbaşkanı seçilerek ayrıldığı partisine 3 yıllık aranın ardından 2 Mayıs 2017 tarihinde "Ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum." ifadeleriyle büyük bir coşkuyla geri döndü.

Büyük buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı ve sözlerine, "selamün aleyküm" diyerek başladı. Erdoğan, "Selamun aleyküm diyerek heyetinizi içine tekrar dahil oluyorum. Bu ayrılık aslında sadece bir resmi ayrılıktı. Aramızdaki mesafe mevzuat gereği olan bir mesafeydi. Gönlümüz hep beraber oldu, hep beraberdi. Bugüne kadar bu davaya sırtını dönüp de iflah olan kimse görmedik." sözleriyle dava arkadaşlarına yeniden seslendi.

Erdoğan'ın partisinin başında, başbakanlık yaptığı 11 yıllık dönemde Türkiye adeta ekonomide çağ atlamıştı... IMF'ya olan borç sıfırlanmış dev ülkeler küresel krizle boğuşurken Türkiye büyüme rekorları kırmıştı..

150 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU

Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, geçmişte sadece hayali kurulan birçok büyük proje gerçeğe dönüşüyordu... Örneğin Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya Marmaray, hizmete açılıyordu.

Geçmişte Türkiye'de birçok projenin temeli atılıyor sonra kaderine terk ediliyordu. Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde ise temeli atılan tüm projeler Cumhurbaşkanlığı döneminde tamamlanıp tek tek hizmete giriyordu.

3 Köprü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) 3.Havalimanı... Osmangazi Köprüsü...

Ülkeye halka hizmet kesintisiz devam etmeliydi... Bu yüzden Başkan Erdoğan 3 yıllık ayrılığın ardından yeniden AK Parti'ye dönmüştü.

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