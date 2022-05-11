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Anadolu Yakası’ndaki metrolarda yoğunluk! İBB 2 projeyi iptal etmişti

A Haber
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Giriş: 11.05.2022 08:55
İstanbul'da metro kullananlar, son zamanlarda özellikle Anadolu Yakası’nda büyük bir yoğunlukla karşılaşıyor. Vatandaş yaşanan durumdan oldukça şikayetçi. Tepkilerin adresi ise; Anadolu Yakası’ndaki yoğunluk artmışken başlanmış durumdaki iki metro projesini iptal eden İBB yönetimi.
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