11 Mayıs 2022, Çarşamba
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Anadolu Yakası’ndaki metrolarda yoğunluk! İBB 2 projeyi iptal etmişti
İstanbul'da metro kullananlar, son zamanlarda özellikle Anadolu Yakası’nda büyük bir yoğunlukla karşılaşıyor. Vatandaş yaşanan durumdan oldukça şikayetçi. Tepkilerin adresi ise; Anadolu Yakası’ndaki yoğunluk artmışken başlanmış durumdaki iki metro projesini iptal eden İBB yönetimi.