24 Nisan 2024, Çarşamba
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Amerikan hava üssünde timsah alarmı! Üsse giren timsah böyle yakalandı
Amerikan ordusunun Florida'daki hava üssünde timsah alarmı verildi. Bölgeye uzman ekip sevk edildi. Paniğin adresi Tampa'daki hava üssü oldu. Görüntüdeki timsah yakınlardaki nehirden geldi. Vahşi Yaşamı Koruma Örgütü'ne ihbarda bulunuldu. Dev sürüngen uzman ekip tarafından yakalandı. Ardından da doğaya bırakıldı.