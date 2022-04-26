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Ambalajlı ürün alırken nelere dikkat etmeli? Ürün üzerindeki işaretler ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 26.04.2022 15:05
Sağlıklı, güvenilir gıda tüketmenin ilk adımı, ürünleri satın alırken ambalajlar üzerindeki bilgilere dikkat etmek. Peki ambalajlı ürünlerdeki harfler ve işaretler ne anlama geliyor? Cevapları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan endokrinoloji uzmanı Doç. Dr. Fatma Ela Keskin verdi.
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