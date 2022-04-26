Ambalajlı ürün alırken nelere dikkat etmeli? Ürün üzerindeki işaretler ne anlama geliyor?

Sağlıklı, güvenilir gıda tüketmenin ilk adımı, ürünleri satın alırken ambalajlar üzerindeki bilgilere dikkat etmek. Peki ambalajlı ürünlerdeki harfler ve işaretler ne anlama geliyor? Cevapları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan endokrinoloji uzmanı Doç. Dr. Fatma Ela Keskin verdi.

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