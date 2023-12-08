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Almanya Ukrayna'ya verdiği desteği kesiyor mu?

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Giriş: 08.12.2023 16:51
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 3. yıla yaklaşılırken, Almanya'dan kritik bir açıklama geldi. Ukrayna'ya silah tedariki konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Almanya Savunma Bakanı, Ukrayna'nın müttefiki değiliz dedi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.
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