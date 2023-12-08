08 Aralık 2023, Cuma
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Almanya Ukrayna'ya verdiği desteği kesiyor mu?
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 3. yıla yaklaşılırken, Almanya'dan kritik bir açıklama geldi. Ukrayna'ya silah tedariki konusunda sıkıntı yaşandığını ifade eden Almanya Savunma Bakanı, Ukrayna'nın müttefiki değiliz dedi. Ayrıntıları Sabah Gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel aktardı.