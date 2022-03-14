Almanya Başbakanı Scholz Ankara'da! Ziyaret ne anlama geliyor? Masada neler konuşulacak?

Türkiye'de gerçekleşen diplomatik temaslar artarken, Başkan Recep Tayyip bugün Almanya Şansölyesi Scholz ile bir araya geldi. Scholz göreve gelmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk Türkiye ziyaretinde resmi törende karşılandı. Peki Almanya ziyareti ne anlama geliyor? Türkiye’de artan diplomatik temaslar neyi gösteriyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe ve emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol değerlendirdi.

TİCARET VURGUSU!

Almanya'nın Türkiye'nin dış politikasında önemli bir ülke olduğunun altını çizen emekli büyükelçi Oğuz Çelikkol, "Almanya ile 40 milyar doları aşan bir ticaret hacmimiz var. Masadaki en önemli konular ikili ilişkiler olacaktır. Ticaret ilişkilerinin artırılması konuşulacaktır. Bunun yanından Ukrayna da ele alınacaktır." ifadelerini kullandı.

ASKERİ BİRLİK Mİ OLACAK?

Türkiye ve Almanya ilişkilerinin devamlığının olacağına dikkat çeken SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, "İlişkilerin devamlı olması devlet aklının gerekliliğidir. Burada Yeşiller'in ve Liberaller'in bir Türkiye karşıtlığını görüyorduk. Bu sonrasında azaldı. Koalisyon hükümetinde iş birliği vurgusu yapıldı. Rusya tehdit algısı Türkiye-AB ve Türkiye Almanya ilişkilerinde askeri iş birliği konularını öne çekecektir." dedi.