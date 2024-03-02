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Alman ve Ukraynalı yetkililerin görüşmesi sızdı! Almanya’nın Kırım Köprüsü’nü vurma planı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2024 14:36
Rusya'dan dikkati çeken bir iddia geldi. Devlet televizyonu Russia Today'in genel yayın yönetmeni Simonyan Almanya'nın Kırım Köprüsü’ne saldırı planladığını iddia etti. Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini öne sürdü. Simonyan söz konusu görüşmeye ilişkin ses kaydı olduğunu söyledi.
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