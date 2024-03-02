02 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Alman ve Ukraynalı yetkililerin görüşmesi sızdı! Almanya’nın Kırım Köprüsü’nü vurma planı
Rusya'dan dikkati çeken bir iddia geldi. Devlet televizyonu Russia Today'in genel yayın yönetmeni Simonyan Almanya'nın Kırım Köprüsü’ne saldırı planladığını iddia etti. Ukraynalı yetkililerle görüştüklerini öne sürdü. Simonyan söz konusu görüşmeye ilişkin ses kaydı olduğunu söyledi.