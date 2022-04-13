13 Nisan 2022, Çarşamba
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AKSUNGUR’dan ilk akıllı mühimmat fırlatıldı! Hedefi başarıyla vurdu
Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu." ifadeleri kullanıldı.