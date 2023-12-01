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Akşener özel'e ne cevap verecek?

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Giriş: 01.12.2023 14:16
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meral Akşeneri ziyaret etmişti. İYİ Parti'nin, Özgür Özel'in ittifak talebine nasıl bir cevap verececeği merak konusu. Gözler 4 Aralık'ta yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısına çevrildi. Gelişmeleri İlter Yeşiltaş aktardı.
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