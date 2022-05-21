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AKINCI TİHA'dan bir ilk! TEKNOFEST için Azerbaycan'da

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Giriş: 21.05.2022 22:20
TEKNOFEST Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan iki adet Bayraktar AKINCI TİHA, Azerbaycan'a vardı.
AKINCI TİHA’dan bir ilk! TEKNOFEST için Azerbaycan’da
AKINCI TİHA'dan bir ilk! TEKNOFEST için Azerbaycan'da
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