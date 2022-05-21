21 Mayıs 2022, Cumartesi
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AKINCI TİHA'dan bir ilk! TEKNOFEST için Azerbaycan'da
TEKNOFEST Azerbaycan'da hem statik alanda sergilenecek hem de dinamik alandan kalkarak uçuş gösterileri yapacak olan iki adet Bayraktar AKINCI TİHA, Azerbaycan'a vardı.