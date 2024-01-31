Akdeniz’de sular ısınıyor! Türkiye ne yapacak? | ANALİZ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail-Hamas savaşını bahane ederek, Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek adımlar atıyor. Larnaka ve Limasol limanlarını yabancı askeri gemilere açan Rum yönetimi, Fransa ve Alman gemileri ile tatbikat yapıyor. Öte yandan sözde müttefikimiz ABD ise Dedeağaç limanına askeri yığınak yapmayı sürdürüyor. Peki neler oluyor? Akdeniz'de Türkiye'ye karşı nasıl bir plan kurgulanıyor? Türkiye ne yapmalı? Bu soruların yanıtını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN