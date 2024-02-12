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AK Parti'ye Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda yeni gelişme!

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Giriş: 12.02.2024 14:11
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla ve tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Ebru Güneş D. başından yaralanarak tedavi altına alınırken, polis olayda kullanılan aracı Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde buldu. Olayda araçta bulunan kovanlar inceleme altına alınırken, araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi. Saldırıya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı..
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda yeni gelişme!
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