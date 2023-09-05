AK Partili belediyeler deprem bölgesinde! Hatay'daki 94 AK Partili belediye depremzedeler için ne yaptı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Deprem turistleri gitti ama biz Hatay'dayız" demişti. Peki, Hatay'da AK Partili 94 belediye ne yaptı? Neler yapıyor? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'a sordu. Karataş, "Deprem gününden sonra Cumhurbaşkanımızdan başka yanımızda kimse kalmadı. O Deprem turistleri size bedava ev yapacağım diyenler seçimden sonra sokakta bile yoklar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza herkes inanıyor." ifadelerini kullandı.

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