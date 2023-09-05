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AK Partili belediyeler deprem bölgesinde! Hatay'daki 94 AK Partili belediye depremzedeler için ne yaptı?

A Haber
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Giriş: 05.09.2023 15:04
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada "Deprem turistleri gitti ama biz Hatay'dayız" demişti. Peki, Hatay'da AK Partili 94 belediye ne yaptı? Neler yapıyor? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş'a sordu. Karataş, "Deprem gününden sonra Cumhurbaşkanımızdan başka yanımızda kimse kalmadı. O Deprem turistleri size bedava ev yapacağım diyenler seçimden sonra sokakta bile yoklar. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımıza herkes inanıyor." ifadelerini kullandı.
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AK Partili belediyeler deprem bölgesinde
AK Partili belediyeler deprem bölgesinde
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