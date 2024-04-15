15 Nisan 2024, Pazartesi
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AK Parti’de seçim analizleri sürüyor! Oy kayıplarının röntgeni sahada çekilecek
AK Parti, 31 Mart Seçimleri sonrasında yaşanan oy kaybının nedenleri için bir kez daha sahaya iniyor. Bu kez projenin adı "Türkiye'yi dinliyoruz" olacak. Proje kapsamında toplumun farklı kesimleriyle birebir görüşmeler yapılacak. Yorum yapmadan sadece seçmene kulak verilecek.