AK Parti’de kritik MKYK toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

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