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AK Parti'de hedef yerel seçim zaferi! Aday belirlemede anket süreci

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Giriş: 01.12.2023 13:53
AK Parti yerel seçimler öncesi temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinde ikinci aşamaya da geçti. Şehirlerin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali bulunan isimleri arasında anket süreci başladı. Bu sürecin ardından adaylar yavaş yavaş netleşmeye başlayacak.
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