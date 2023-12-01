AK Parti'de hedef yerel seçim zaferi! Aday belirlemede anket süreci

AK Parti yerel seçimler öncesi temayül yoklamasının ardından aday belirleme sürecinde ikinci aşamaya da geçti. Şehirlerin önde gelen ve seçimi kazanma ihtimali bulunan isimleri arasında anket süreci başladı. Bu sürecin ardından adaylar yavaş yavaş netleşmeye başlayacak.