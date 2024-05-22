AK Parti'de değişim süreci! "Filistin’i tanıma kararı memnuniyet verici"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu'nu topladı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seferberlik yönetmeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, "olağan bir durum" dedi. Çelik, Filistin’i devlet olarak tanıma kararı alan üç devletin de tutumunun memnuniyetle karşılandığını söyledi.

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