09 Aralık 2025, Salı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten "SDG Suriye'de tehdittir" uyarısı: 10 Mart mutabakatına uyun!
Giriş: 09.12.2025 17:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Çelik SDG'nin bir tehdit olduğunu belirterek 10 Mart Mutabakatına uyulması gerektiğini belirtti. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusunda kararlı duruşun devam ettiğini belirten Çelik silahların tamamen bırakılması gerektiğini söyledi.