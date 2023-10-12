AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarının başında İsrail ile Hamas arasında yaşanan savaşa değinirken her türlü sivil kaybın karşısında olduklarını vurguladı. Çelik bombalamanın bir an önce durması gerektiğini söylerken "ABD gemi yollarsa diplomasi işe yaramaz. Bölgede çözüm bağımsız Filistin Devleti kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

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