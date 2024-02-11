AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı! 12 kişi gözaltında...

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Diğer yandan olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...