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AK Parti seçim programına silahlı saldırı! Yeni görüntüler ortaya çıktı! 12 kişi gözaltında...

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Giriş: 11.02.2024 18:03
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 12 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Diğer yandan olaya ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...
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