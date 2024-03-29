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AK Parti Sancaktepe mitingi! Başkan Erdoğan: İstanbul 5 yıl daha kaybedemez

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 16:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sancaktepe mitinginde açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Verdiği vaatleri unutan değil verdiği sözü tutacak başkanları seçeceğiz. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetme lüksü yok." dedi. CHP'deki para sayma görüntülerini hatırlatan Erdoğan, "Bir tarafta temiz siyasetin temsilcileri diğer tarafta kaynağı karanlık, deste deste dolarlarla avrolarla para kulesi üretenler var. " ifadelerini kullandı.
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