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AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan A Haber'de!

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Giriş: 26.03.2024 13:00
AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Halit Doğan, A Haber canlı yayınında Mahmut Erdoğan’ın konuğu oldu. Doğan, projelerini anlatırken, vaatlerinden de bahsetti.
Halit Doğan A Haber’de!
Halit Doğan A Haber'de!
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