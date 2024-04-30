AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! Çelik'ten İmamoğlu'na "Hamas" tepkisi: Tamamen yanlış bir yaklaşım

AK Parti, bugün 31 Mart seçimlerinin ardından ikinci MYK toplantısıyla değişimi başlatacak. Değişime giden yolda son sunum, bugün Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapıldı. Kritik toplantı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Hamas'a yönelik sözlerini değerlendiren Çelik, "Yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirilmesi tamamen yanlıştır." dedi.

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