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AK Parti Kütahya adayı Kamil Saraçoğlu projelerini anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2024 11:44
Yerel seçimlere artık 7 gün kaldı. Adayların sahada çalışmaları sürüyor. AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu projelerini A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun’a anlattı.
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