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AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ İzmir projelerini açıkladı

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Giriş: 13.02.2024 13:28
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 11 başlıktan oluşan projelerini duyurdu. İzmir'in en can alıcı sorunlarından birinin trafik meselesi olduğuna dikkat çeken Dağ, ''Bu soruna köklü çözüm getirecek yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz.'' dedi. Dağ, İzmir otogarı, 0-7 yaş çocuğu olan anneler, kreşler, emekliler, İzmir'de üniversite kazanan öğrenciler, otopark, Körfez yolu ve daha birçok projesini tek tek anlattı.
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