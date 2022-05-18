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AK Parti Grup Toplantısı bugün

A Haber
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Giriş: 18.05.2022 08:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da 4. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katılacak. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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