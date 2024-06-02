İşte Küçükçekmece'de çöken binadan alınan örnek! A Haber'de gösterdi: Deniz kumu kullanılmış! İçi deniz kabuğu dolu

Son dakika haberi... Küçükçekmece'de bina çöktü 1 kişi hayatını kaybetti. Bakan Özhaseki, "Binada deniz kumu kullanılmış, 1,5 kat" ise kaçak açıklamasında bulundu. A Haber canlı yayınında binadan alınan bir parçayı gösteren Murat Uzan, "Burada deniz kabuklarını görüyorsunuz. Bütün her tarafta var." dedi. Yıkılan binanın altındaki dönercide çalışan kurye ise konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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