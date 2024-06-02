Küçükçekmece’de bina çöktü: 1 ölü

İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. İnşaat Mühendisi İhsan Karagöz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN