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Küçükçekmece’de bina çöktü: 1 ölü

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2024 12:10
İstanbul Küçükçekmece'de bir bina bilinmeyen bir sebeple çöktü. İnşaat Mühendisi İhsan Karagöz A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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