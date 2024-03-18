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AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu A Haber'de! Seçim süreci ve sonrası hakkında açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 23:01
Yerel seçime son 13 gün kaldı ve AK Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Eskişehir’e gelecek projelerini tek tek anlattı. İşte detaylar…
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