AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu A Haber'de! Seçim süreci ve sonrası hakkında açıklamalarda bulundu

Yerel seçime son 13 gün kaldı ve AK Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Eskişehir’e gelecek projelerini tek tek anlattı. İşte detaylar…

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