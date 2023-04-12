12 Nisan 2023, Çarşamba
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AK Parti, deprem bölgesinde mevcut 47 vekilden 36'sı aday göstermedi
AK Parti depremin vurduğu ilerde aday listelerinde önemli değişiklikler yaptı. 11 ilde mevcut 47 milletvekilinden 36'sı aday gösterilmedi. Detayları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
AK Parti depremin vurdu ilerde milletvekillerine büyük oranda yeniliyor. Depremin vurduğu 11 ilde AK Parti'nin mevcut 47 vekili bulunuyor, 36'sı yerini yeni adaylara bıraktı. Adıyaman Diyarbakır Kahramanmaraş Şanlıurfa Osmaniye Elazığ'da mevcut vekillerden hiçbiri listede yok.