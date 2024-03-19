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AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık A Haber'de

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Giriş: 19.03.2024 11:55
AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık A Haber'e projelerini anlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.
Mehmet Uyanık A Haber’de
Mehmet Uyanık A Haber'de
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