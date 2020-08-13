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AK Parti 19. yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

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Giriş: 13.08.2020 09:39
AK Parti 19. yaşını bugün kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak edecek.

AK Parti 19. yaşını bugün kutluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı ile 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programına iştirak edecek.

AK Parti 19. yaşını kutluyor
AK Parti 19. yaşını kutluyor
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