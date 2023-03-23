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Ağır hasarlı evde güçlendirme krizi

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Giriş: 23.03.2023 10:10
Hatay - Arsuz'daki bir site de depremde çok ağır hasar aldı. Yaşayanlar arasında son anda hayatta kalanlar da var kopan dev beton bloklar yüzünden. Bina sakinleri çaresiz ve sokakta kalmış durumda. Herkes evinin yıkılıp, yenileceğini ümit ederken müteahhidin güçlendirme' teklifiyle çileden çıktılar. Bakın neler yaşandı...
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