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CHP’den Taksim yürüyüşü! Yasağa rağmen yürüyüş yapılacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 01.05.2024 09:28
Cumhuriyet Halk Partisi ve DİSK yasağa rağmen Taksim’e yürüyüş düzenleyecek. Alınan tüm tedbirlere rağmen CHP ve DİSK’in ısrarı devam ediyor. Saraçhane’den Taksim’e yürüyüş yapılacak. Son detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.
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