CHP’den Taksim yürüyüşü! Yasağa rağmen yürüyüş yapılacak

Cumhuriyet Halk Partisi ve DİSK yasağa rağmen Taksim’e yürüyüş düzenleyecek. Alınan tüm tedbirlere rağmen CHP ve DİSK’in ısrarı devam ediyor. Saraçhane’den Taksim’e yürüyüş yapılacak. Son detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun aktardı.