01 Mayıs 2024, Çarşamba
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1 Mayıs’a gölge düşürmek isteyen gruplara polis müdahalesi
Taksim’e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı. Öte yandan Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var. Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba da polis müdahale etti. Pankart açıp slogan atarak yürüyen grup, gözaltına alındı..