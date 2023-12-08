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Afet çantası 6 ayda bir yenilenmeli! Afet çantalı 72 saatlik ihtiyacı karşılıyor

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 16:00
Ev ve iş yerlerinde olması gereken afet ve acil durum çantaları hayati önem taşıyor. Uzmanlar bu çantaların 3 ila 6 ay arasında yenilenmesi gerektiğini söylüyor.
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