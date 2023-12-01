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Afet bölgesinde çelik köy evleri! Köy evlerinin bir bölümü depremzedelere teslim edilecek

A Haber
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Giriş: 01.12.2023 14:43
Afet bölgesinde inşa edilen çelik köy evleri, yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek. Son durumu A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep'ten aktardı.
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Afet bölgesinde çelik köy evleri!
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