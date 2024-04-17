AFAD duyurdu! Malatya'da gece yarısı korkutan deprem

Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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