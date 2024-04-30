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Müge Anlı'daki Kaan Çam bulundu! Ünlü oyuncuyu arıyordu! "Farah Zeynep Abdullah'ı görmek istemiştim"

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'daki Kaan Çam olayı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Müslüm Gürses hayranı genç, takma bıyıklarıyla evinden kaçmıştı. İstanbul'da sokak sokak gezerken birçok esnafa Farah Zeynep Abdullah'ın kız arkadaşı olduğunu ve ona acil ulaşması gerektiğini söylemişti. Müge Anlı 30 Nisan tarihli yayınında, Kaan'ın ailesine müjdeli haberi verdi. 15 yaşındaki Kaan Çam bulundu. İşte olayın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:57
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Müge Anlı’daki Kaan Çam bulundu! Ünlü oyuncuyu arıyordu! Farah Zeynep Abdullah’ı görmek istemiştim

Ünlü olmak isterken kaybolan Kaan Çam isimli çocuk, her yerde aranıyordu. Müge Anlı, bugünklü yaytınında müjdeyi duyurdu. İşte Kaan Çam olayının ayrıntıları...

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Müge Anlı’daki Kaan Çam bulundu! Ünlü oyuncuyu arıyordu! Farah Zeynep Abdullah’ı görmek istemiştim

15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam, 21 Nisan Pazar günü Bursa Osmangazi Altıparmak Mahallesi'nden kayboldu. Annesi ve babası yayına gelerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Kaan İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilirken Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı. Yayına bağlanan kişiler tarafından Kaan Çam'ın Nişantaşı, Akaretler ve Ortaköy'de görüldüğü yönünde bilgiler geldi.

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Müge Anlı’daki Kaan Çam bulundu! Ünlü oyuncuyu arıyordu! Farah Zeynep Abdullah’ı görmek istemiştim

Yayına bağlanan Kadir Bey, Kaan'ın yanına gelip 'Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini' açıkladı. Müge Anlı, Kaan Çam'ın ailesine "Farah Zeynep Abdullah'ı seviyor muydu?" diye sordu. Annesi "Seviyordu" dedi.

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Müge Anlı’daki Kaan Çam bulundu! Ünlü oyuncuyu arıyordu! Farah Zeynep Abdullah’ı görmek istemiştim

Yayına bağlanan Sümeyra Hanım, Kaan'ı 24 Nisan'da Ortaköy'de gördüğünü ifade etti. Müslüm Gürses'in de mezarlığını soran çocuğun, yaptıkları endişe vericiydi.

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Müge Anlı’daki Kaan Çam bulundu! Ünlü oyuncuyu arıyordu! Farah Zeynep Abdullah’ı görmek istemiştim

Müge Anlı birçok ihbar geldiğini söylerken "Çocuğun belli ki psikolojisi iyi değil, Müslüm Gürses mezarlığını soranı kenara çekip çay ikram etsinler biz hemen oraya fırlarız" dedi.