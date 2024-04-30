Müge Anlı'daki Kaan Çam bulundu! Ünlü oyuncuyu arıyordu! "Farah Zeynep Abdullah'ı görmek istemiştim"

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'daki Kaan Çam olayı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Müslüm Gürses hayranı genç, takma bıyıklarıyla evinden kaçmıştı. İstanbul'da sokak sokak gezerken birçok esnafa Farah Zeynep Abdullah'ın kız arkadaşı olduğunu ve ona acil ulaşması gerektiğini söylemişti. Müge Anlı 30 Nisan tarihli yayınında, Kaan'ın ailesine müjdeli haberi verdi. 15 yaşındaki Kaan Çam bulundu. İşte olayın detayları...