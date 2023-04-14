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Adana Büyükşehir’de tartışmalı harcamalar! Bazı TV ve gazetelere para aktarıldı

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Giriş: 14.04.2023 08:49
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2019 Yerel Seçimleri sonrası belediye borçlarını işaret ederek 3 bin kişiyi işten atmıştı. Ancak Zeydan Karalar'ın iktidar karşıtı muhalif gazete ve TV'lere yüklü miktarda para akıttığı tespit edildi.
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