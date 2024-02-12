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Adana Belediyesi’nde silahlı saldırı! Karalar: Personel olduğu için kimse üstünü aramamış

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.02.2024 18:11
Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdürü makamında vuruldu. Saldırıya ilişken yeni detaylar var. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları aktardı.
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