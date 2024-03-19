19 Mart 2024, Salı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan olaylı derbiyle ilgili flaş açıklama! Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaylı derbi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, futbolcularla ilgili soruşturmanın söz konusu olmadığını ifade etti. Bakan Tunç ayrıca 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Sahaya atlayan ilk taraftar H.Ç.'nin (20), yurt dışından şehre gelerek stadyuma girdiği öğrenildi.