Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı’nda! Mavi Vatan’daki görevi için hazırlanıyor

Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi için hazırlık yapıyor. Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirleyen gemiye bakım ve yakıt ikmali yapılıyor.

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