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Abdülhamid Han gemisi Taşucu Limanı’nda! Mavi Vatan’daki görevi için hazırlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.03.2024 13:09
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılan 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, yeni görevi için hazırlık yapıyor.  Mersin'in Taşucu Limanı açıklarına demirleyen gemiye bakım ve yakıt ikmali yapılıyor.
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